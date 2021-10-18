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Ankara'da birbirine yol vermeyen iki tır sürücüsü kazaya neden oldu

Ankara'da birbirine yol vermeyen iki tır sürücüsü kazaya neden oldu

Ankara'da birbirlerine yol vermemek için inatlaşan iki tır sürücüsü kazaya neden olurken, tehlikeli anlar cep telefonu ile görüntülendi.