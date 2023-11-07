Ankara'da çakmak nedeniyle tartıştığı kişinin babasını tabancayla vurdu Keçiören'de H.E. isimli şahıs, çakmak istediği ve tartıştığı kişinin olay yerine gelen babası M.Y.'yi tabancayla yaraladı. M.Y. hastaneye kaldırılırken, H.E. ise tutuklandı.

DHA

Ankara'da çakmak kavgasında kan aktı..

Dün saat 20.00 sıralarında Keçiören ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi, Seval Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda H.E., iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişiden çakmak istedi. Daha sonra ise ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Bunun üzerine ismi öğrenilemeyen kişi, babası M.Y.'yi arayıp, olay yerine çağırdı. Baba M.Y., akrabaları S.Y. ve İ.M.K.'yı da yanına alarak, oğlunun çağırdığı yere gitti.

Tabancayla vurdu

M.Y., S.Y. ve İ.M.K.'nın da olay yerine gelmesiyle devam eden tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. H.E., belinden çıkardığı tabancayla M.Y.'ye ateş etti. M.Y. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

M.Y. sağlık ekiplerince yapılan müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, H.E. ile ona saldırmaya çalışan S.Y. ve İ.M.K., gözaltına alındı.

Tutuklandı

Tedaviye alınan M.Y.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden S.Y. ve İ.M.K. serbest bırakıldı, H.E. ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)