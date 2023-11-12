Ankara'da çaldıkları altınları satarak telefon alan çift yakalandı Yenimahalle ilçesinde bir evden çaldıkları altınları satarak kendilerine telefon alan karı koca gözaltına alındı.

AA

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Batıkent'te bir evden 1 kelepçe bileklik, 4 bilezik, 1 tam altın takılı zincir kolye ve 2 altın yüzük çalındı.

Ekipler çiftin yerini tespit etti

Durumun haber verilmesi üzerine Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin olay yerine geldiği aracın plakasını tespit etti.

Yapılan araştırmada kargo dağıtım amacıyla kullanılan aracın sahibinin B.S.B. olduğu ve aracı kullanan eşi D.B'nin hırsızlık yapılan binada gün içinde kargo dağıttığı anlaşıldı.

Suçlarını itiraf ettiler

Ekiplerin yerlerini tespitinin ardından gözaltına alınan şüpheliler, hırsızlık yaptıklarını kabul etti.

Çaldıkları altınları satıp kendilerine telefon aldılar

Şüphelilerin çaldıkları altınları 214 bin lira karşılığında kuyumcuya sattıkları ardından paranın bir kısmıyla da kendilerine telefon aldıkları öğrenildi.

Şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler devam ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)