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    Ankara'da geçmişten bugüne polis kıyafetleri tanıtıldı

    Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, Selçuklu döneminden bugüne kullanılan polis kıyafetleri tanıtıldı.
    • DHA
    • 03.04.2022 - 23:39
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    Ankara'da geçmişten bugüne polis kıyafetleri tanıtıldı

    Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlik kapsamında, Selçuklu döneminden bugüne kadar Türk Polis Teşkilatı'nda kullanılan 20 kıyafet tanıtıldı.

    DÜNDEN BUGÜNE POLİS KIYAFETLERİ

    Alışveriş merkezini gezen vatandaşlar, kıyafetlerin hangi dönemlere ait olduğu hakkında görevlilerden bilgi alarak polislerle fotoğraf çektirdi.

    Ankara'da geçmişten bugüne polis kıyafetleri tanıtıldı - VİDEO

    Ayrıca etkinlikte yer alan Narkotik, Yunus ve Özel Harekat ekipleri de, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleriyle ilgili vatandaşlara bilgi vererek; hırsızlık, bilişim ve iletişim dolandırıcılığı konularını içeren broşürler dağıttı.

    Ankara da geçmişten bugüne polis kıyafetleri tanıtıldı #1

    Ankara da geçmişten bugüne polis kıyafetleri tanıtıldı #2

    Ankara da geçmişten bugüne polis kıyafetleri tanıtıldı #3

    Ankara da geçmişten bugüne polis kıyafetleri tanıtıldı #4

    Ankara da geçmişten bugüne polis kıyafetleri tanıtıldı #5

    Ankara da geçmişten bugüne polis kıyafetleri tanıtıldı #6

    Ankara da geçmişten bugüne polis kıyafetleri tanıtıldı #7

    Ankara da geçmişten bugüne polis kıyafetleri tanıtıldı #8

    Ankara da geçmişten bugüne polis kıyafetleri tanıtıldı #9


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