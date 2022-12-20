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    Ankara'da hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

    Ankara-Samsun yolunda, aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
    • 20.12.2022 - 02:34
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    Ankara'da hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

    Ankara Samsun Yolu üzerinde, Erdal İ. yönetimindeki 06 KGP 95 plakalı otomobil, 19 Mayıs Bulvarı'ndan Samsun yönüne giderken, belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.

    Sürücü arabada sıkıştı

    Çarpma sonucunda Erdal İ. otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü sıkıştığı otomobilden çıkarılırken sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

    Yaşamını yitirdi

    İHA'nın haberine göre yaralanan, Erdal İ., Mamak Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Erdal İ.’nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Araçta yolcu olarak bulunan bir kişi ise yaralandı.

    Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Ankara da hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı #1


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