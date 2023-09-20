Ankara’da iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

İHA
Ankara'da kaza akşam saatlerinde Elmadağ ilçesi Hasanoğlan mevkiinde Samsun Yolu üzerinde, Kırıkkale istikametinde ilerleyen 06 ETR 08 plakalı Tofaş marka araç ile başka bir otomobil çarpıştı.
İki araç hurdaya döndü
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar tedavi altında
İki aracın hurdaya döndüğü kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)