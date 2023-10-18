Ankara'da iki grup arasında silahlı çatışma: 2 yaralı

İHA
Ankara'da gece saatlerinde Etimesgut ilçesi 30 Ağustos Mahallesi 2068. Sokak'ta, taksi ile olay yerine gelen 3 kişi yanlarında getirdikleri silahlar ile husumetlilerine ateş açtı.
Tartışma çatışmaya döndü
Ardından orada bulunan şahısların da karşılık vermesiyle olay çatışmaya dönüştü. Silahlardan ateşlenen mermiler sonucunda iki kişinin yaralandığı öğrenildi.
Saldırganların olay yerine gelirken kullandığı taksi de ateşlenen mermiler dolayısıyla zarar gördü.
İnceleme başlatıldı
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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