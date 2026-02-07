Abone ol: Google News

Ankara'da kamyonetle köpeği sürükleyen sürücü gözaltına alındı

Ankara'da kamyonetin arkasına bağlanarak sürüklenen köpek çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Sürücü ise gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 07.02.2026 07:30
  • Ankara'da kamyonetin arkasına bağlanan köpek vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
  • Sürücü gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
  • Yaralı köpek veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kamyonetin arkasına boynundan zincirle bağlanarak sürüklenen köpeği gören vatandaşlar aracı durdurarak sürücüye tepki gösterdi.

Yaralı halde kurtarılan köpek, belediyeye ait veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan sürücü S.E.'nin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği aktarıldı.

