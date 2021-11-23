Ankara'da köpeğini tasma ile dövdü
Altındağ ilçesinde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, sokağın ortasında, tasmayla köpeğine şiddet uyguladı.
- İHA
- 23.11.2021 - 04:29
- Güncelleme : 23.11.2021 - 04:33
Ankara’nın Altındağ ilçesinde istenmeyen anlara şahit olundu.
Hacılar mahallesinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı bir kişi kendi köpeğine tasma ile defalarca vurdu.
O esnada mahalle sakinleri duruma tepki göstererek cep telefonu kamerasıyla olayları anbean kaydetti.
Kaydedilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine, şahsa binlerce tepki geldi.
Ankara'da köpeğini tasma ile dövdü VİDEO