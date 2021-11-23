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    Ankara'da köpeğini tasma ile dövdü

    Altındağ ilçesinde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, sokağın ortasında, tasmayla köpeğine şiddet uyguladı.
    • İHA
    • 23.11.2021 - 04:29
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 04:33
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    Ankara'da köpeğini tasma ile dövdü

    Ankara’nın Altındağ ilçesinde istenmeyen anlara şahit olundu.

    Hacılar mahallesinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı bir kişi kendi köpeğine tasma ile defalarca vurdu.

    O esnada mahalle sakinleri duruma tepki göstererek cep telefonu kamerasıyla olayları anbean kaydetti.

    Kaydedilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine, şahsa binlerce tepki geldi.

    Ankara'da köpeğini tasma ile dövdü VİDEO

    Ankara da köpeğini tasma ile dövdü #1

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