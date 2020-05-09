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- Ankara'da kumar baskını: 37 kişiye 113 bin lira ceza
Ankara'da kumar baskını: 37 kişiye 113 bin lira ceza
Polis ekipleri, Altındağ'da bir dernek bürosuna baskın düzenledi.
- DHA
- 09.05.2020 - 08:48
Ankara'da kumar oynatılan dernek bürosuna yapılan polis baskınında yakalanan 37 kişiye, 113 bin 400 TL para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde bir dernek bürosunda kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.
Ankara'da kumar baskını: 37 kişiye 113 bin lira ceza VİDEO
37 KİŞİYE SUÇÜSTÜ
Belirlenen adrese gece saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler, biri 65 yaşın üstünde, 37 kişiyi suçüstü yakaladı.
Polis ekipleri, 37 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı hareket etmekten 113 bin 400 TL para cezası kesti.