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    Ankara'da kumar baskını: 37 kişiye 113 bin lira ceza

    Polis ekipleri, Altındağ'da bir dernek bürosuna baskın düzenledi.
    • DHA
    • 09.05.2020 - 08:48
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    Ankara'da kumar baskını: 37 kişiye 113 bin lira ceza

    Ankara'da kumar oynatılan dernek bürosuna yapılan polis baskınında yakalanan 37 kişiye, 113 bin 400 TL para cezası kesildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde bir dernek bürosunda kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

    Ankara'da kumar baskını: 37 kişiye 113 bin lira ceza VİDEO

    37 KİŞİYE SUÇÜSTÜ

    Belirlenen adrese gece saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler, biri 65 yaşın üstünde, 37 kişiyi suçüstü yakaladı.

    Polis ekipleri, 37 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı hareket etmekten 113 bin 400 TL para cezası kesti.

    Ankara'da dernek bürosuna kumar baskını; 37 kişiye 113 bin lira ceza -1

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