Ankara’da park halindeki aracı parçalayan kişi kameraya yakalandı
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişinin park halindeki aracı parçalama anı kameralara yansıdı.
- İHA
- 31.10.2021 - 00:01
Olay, Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Abidinpaşa Mahallesi’nde bulunan Tıp Fakültesi Caddesi üzerinde meydana geldi.
PARK HALİNDEKİ ARACI PARÇALADI
Bir kişi elindeki kesici bir aletle park halinde bulunan aracı parçaladı. O anlar mahalle sakinleri tarafından anbean görüntülendi.
Ankara’da park halindeki aracı parçalayan kişi kamerada VİDEO