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    Ankara’da park halindeki aracı parçalayan kişi kameraya yakalandı

    Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişinin park halindeki aracı parçalama anı kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 31.10.2021 - 00:01
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    Ankara’da park halindeki aracı parçalayan kişi kameraya yakalandı

    Olay, Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Abidinpaşa Mahallesi’nde bulunan Tıp Fakültesi Caddesi üzerinde meydana geldi.

    PARK HALİNDEKİ ARACI PARÇALADI

    Bir kişi elindeki kesici bir aletle park halinde bulunan aracı parçaladı. O anlar mahalle sakinleri tarafından anbean görüntülendi.

    Ankara’da park halindeki aracı parçalayan kişi kamerada VİDEO

    Ankara’da park halindeki aracı parçalayan kişi kameraya yakalandı #1

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