Ankara'da restoranda akrabalar arasında silah ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

DHA
Ankara'da saat 22.30 sıralarında Çankaya ilçesi Eti Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarındaki bir restoranda, akrabalar E.B., A.B. ve Ö.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
BIÇAK VE TABANCAYLA YARALANDILAR
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B. ve Ö.B. bıçakla, A.B. ise tabanca ile vurularak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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