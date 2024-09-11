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Ankara'da restoranda akrabalar arasında silah ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Ankara'da restoranda akrabalar arasında silah ve bıçaklı kavga: 3 yaralı Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir restoranda akrabalar arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.