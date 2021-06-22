Ankara'da etkisini gösteren sağanak nedeniyle Çankaya ilçesinde, iş yerleri ve malzeme dolu depoları su bastı.

Ankara’nın Çankaya ilçesi Çukurambar Mahallesi'nde 1425. Cadde üzerinde bulunan iş yerleri ve depolarını, öğle 14.00 sıralarında etkisini gösteren sağanak nedeniyle su bastı.

Cadde üzerinde güzellik merkezi üzerine iş yerleri olan Damla ve Deniz, itfaiye ekiplerinin aradıkları saatten çok sonra olay yerine geldiklerini belirtti.

3-4 MİLYON LİRALIK ZARAR

3-4 milyon liralık zarara uğrayan iş yerinde işletmeci olan Damla ve Deniz kardeşler, güzellik merkezilerinde zayıflama, cilt bakım ve vücut bakım cihazlarının kullanılamaz hale geldiğini belirterek zararlarının nasıl karşılanacağını sorarak isyan etti.

Ankara'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu VİDEO

<br />

"İTFAİYE EKİPLERİ GELDİLER BURADA BEKLEDİLER"

Yağmura maruz kaldıkları esnada itfaiye ekiplerini aradıklarını ifade eden işletmeci Damla, “Bizim alt katımızın hoparlör kısmından azıcık bir su akarken burayı su basacağını çünkü Çukurambar gibi bir yerde, özellikle bizim bulunduğu bir yerde ihmallerin üst üste olduğu için söyledik. Ama beyefendiler geldiklerinde köşeye geçip izlediler. İtfaiyeye niçin geldiniz diye sorduğumuzda da ‘can kaybı için geldik’ dediler. Böyle bir ihbarda biz bulunmadık. Geldiler burada beklediler. Diğer itfaiye ekibi gelene kadar aradan iki saat geçti ve bizim alt kattaki tabanımız çöktü, cihazlarımız mahvoldu. Biz dört kadın burada taşımaya çalışıyoruz. O itfaiye gelip yardım edin dediğimizde ‘ben bir şey yapamam’ diyor. Böyle bir ihmal yok. Bu ihmalin mağduriyetini kim karşılayacak? Biz işlem yaparken bu ihbarda bulunduk. Biz o sırada zaten suları dışarı çıkarmaya, giderlerini açmaya çalışıyorduk. Biz dört kadın rögar kapağını kaldırmaya çalışıyoruz. Kimse hiçbir şey yapmıyor. Bizim burada müşterilerimiz var hepsi elektrikli cihazlara bağlı. Dışarıdan şarıl şarıl sular akarken biz onları kurtarmaya çalıştık. Geldiler rögar kapağını kapattılar iki dakika içerisinde sular gitti. Bunu niye daha önce yapmıyorlar?” dedi.

"BİZİM MAĞDURİYETİMİZİ KİM KARŞILAYACAK?"

Yolun komple tıkandığını dile getiren işletmeci Deniz ise “Bütün araçlar kenara çektiler. Araçların altında yukarı doğru dolan suların hepsi dükkana kadar geldi. Tavanlar çöktü. Biz daha burayı yeni taşındık. Biz daha buranın borçlarını öderken başımıza bu kadar şey geldi. Bizim mağduriyetimizi kim karşılayacak? Biz damla damla su akarken itfaiyeyi arıyoruz. Her yer çöktü, cihazlar yandı. Allah korudu da kimseye bir şey olmadı. Elektrikler çarpsaydı ne olacaktı. Bizim bu zararımızı kim karşılayacak? 10 tane kadın biz burada suları dışarı atmaya çalışıyoruz. Biz maddi olarak gerçekten çok zarara uğradık. Manevi olarak da çöktük zaten rezil olduk. Yan komşularımız da aynı şekilde su bastı. Bütün büyük cihazlarımız yandı, suyun içinde kaldı.” diye konuştu.

ÜÇ KEZ İŞ YERİNİ SU BASTIĞINI SÖYLEYEN İŞ YERİ SAHİBİ: MAZGALLAR YETERSİZ

Çukurambar 1425. Cadde üzerinde iş yeri sahibi, 1980’lerden beri ticari hayatın içinde olan 57 yaşındaki Mustafa Erkilet, çalışma hayatı boyunca üç kez iş yerini su bastığını belirtti. Üç su baskınından en büyüğünün bu olduğunu belirten Erkilet, mazgalların yetersiz olmasına vurgu yaptı.

Saat 14.30’da müthiş bir yağmurun başladığını söyleyen Erkilet, “Yaklaşık 10 yıllık Çukurambar esnafıyım böyle bir yağmur görmedim. Yağmur 20-25 dakika sürdü. Etraf komple su oldu. Komşularımızın iş yerleri tavana kadar su. Yapacak bir şey yok, Allah’tan gelen bir şey yani. Genelde biz mallarımızı depolama şeklinde aşağıda saklarız. Öyle olunca bütün mallarımız sıkıntıya girdi. Belediye desek, belediyenin de yapacağı bir şey kalmadı. İtfaiyenin de kalmadı. Şu anda en güzel çözüm mazgallarımızın biraz daha iyileştirilmesi.” ifadelerini kullandı.

OTO SANAYİDEKİ İŞ YERLERİ DE ETKİLENDİ

Öte yandan, Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde de iş yerleri ve sokaklar sel sularından etkilendi. Gölbaşı'nda ise bir sitenin istinat duvarı çöktü.