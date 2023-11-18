Ankara'da sağanak! Yollar göle döndü Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar trafikte ilerlerken güçlük çekti.

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DHA

Yurt genelinde kış etkisini hissettirmeye başladı.

Hava sıcaklıklarının 10 derece birden düştüğü illeri, şiddetli sağanak vurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonucu başlayan yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Uyarların ardından Ankara'da da sağanak etkili oldu.

Çankaya, Keçiören ilçelerinde sağanak nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sağanak sonrası yollar göle döndü

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı, yollarda ve bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Cadde üzerinde yer alan bazı mazgalların yapraklardan tıkandığı ve esnafın iş yerlerini su basması halinde suyu tahliye etmek için dalgıç pompalarını hazırladıkları görüldü.

Ulaşımda aksamalar yaşandı

Ulaşımda aksamalar yaşanırken taksi bekleyen vatandaşların trafik sıkışıklığı nedeniyle araç bulamadığı görüldü.

Sağanak yağış, yer yer devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)