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    Ankara'da sahte bahis kuponları ile dolandırıcılık yapan 35 kişi yakalandı

    Sahte bahis kuponlarını sosyal medyada paylaşarak, yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 35 kişi yakalandı.
    • AA
    • 28.01.2022 - 23:40
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    Ankara'da sahte bahis kuponları ile dolandırıcılık yapan 35 kişi yakalandı

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 25 Ocak Salı günü sosyal medya platformlarını kullanarak sahte bahis kuponları paylaşan ve yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandıran 35 şüpheli tespit edildi.

    OPERASYONLARDA 35 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 32 şüpheli ise tutuklandı.

    Ankara da sahte bahis kuponları ile dolandırıcılık yapan 35 kişi yakalandı #1


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