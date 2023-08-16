Ankara’da sıcaktan bunalan sürücü, aracının kapısını açarak seyahat etti Kavurucu sıcaktan bunalan bir sürücü, aracının kapısı açık bir şekilde seyahat etti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

Basra sıcakları, yurdun dört bir yanını esir aldı.

Rekor sıcaklıkların yaşandığı şu günlerde uzmanlar belirli saatlerde sokağa çıkılmamasını isterken, işi olanlar ise bu duruma çözüm bulmak için arayışa giriyor.

Aracının kapısını açtı

Ankara’da bir sürücü, seyir halindeki aracının kapısını açtı.

Ankara-Samsun yolunda ilerleyen sürücü, tehlikeli olmasına rağmen uzun süre böyle devam etti.

O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sıcak hava hafta boyunca sürecek

Öte yandan Başkent, önümüzdeki hafta başına kadar sıcak havanın etkisi altında kalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Ankara'da bugün en yüksek sıcaklık 39 derece olacak.

Perşembe ve cuma günü 38 derece olacak hava, hafta sonu 37 ve 36 dereceye kadar inecek.

Önümüzdeki haftaya 34 derece ile girecek olan Ankaralılar, bir süre bu havanın keyfini sürecek.