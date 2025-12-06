Ankara'da tırın altına giren otomobilde 2 kişi öldü Ankara Çevreyolunda bir otomobil seyir halindeki bir tırın arkasına girdi, kazada 2 kişi öldü 1 kişi ise ağır yaralandı.

Göster Hızlı Özet Ankara Çevreyolu'nda bir otomobil, tırın arkasına çarparak altına girdi, kazada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kazadan sonra olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, tır vinçle kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. İstanbul'da gece saatlerinde çevreyolu İstanbul istikameti Eryaman mevkinde süratli olduğu iddia edilen B.K. idaresindeki 06 KLS 68 Mercedes marka otomobil aynı yönde seyir halinde olan 17 ZC 171 kupa plakalı tıra arkadan çarptı. OTOMOBİL TIRIN ALTINA GİRDİ: 2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI Çarpmanın etkisi ile otomobil tırın altına girerken yaklaşık 300 metre sürüklendi. Kaza sonucu otomobilde yangın çıkarken otomobilde bulunan B.K. ve E.D. olay yerinde hayatını kaybederken M.C. ise ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tır vinç yardımı ile kaldırılarak araç altından çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu cenazeler sıkıştığı yerden çıkarılarak adli tıp morguna götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. İç Haber Haberleri Hatay'da çöp kamyonu alev aldı: İtfaiye söndürdü

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Giresun’da balıkçılıkta sıkı denetim: Sahil Güvenlik ve ekipler ortak kontrolde