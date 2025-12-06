Hatay'da çöp kamyonu alev aldı: İtfaiye söndürdü

- Hatay Antakya'da, çöpler yanarak alev alan çöp kamyonu, itfaiye istasyonuna götürüldü.
- İtfaiye ekipleri hızla müdahale ederek yangını söndürdü.
- Kamyon, sürücüsünün dikkati sayesinde tamamen yanmaktan kurtuldu.
Hatay'da Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi’nde çöp toplayan kamyon, çöp topladığı esnada çöplerin alev almasıyla yanmaya başladı.
ÇÖP KAMYONUNDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYENİN HIZLI MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
Bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangını fark eden sürücü, soluğu Antakya İtfaiye İstasyonu’nda aldı.
İtfaiye istasyonuna gelen çöp kamyonunu gören itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü.
Çöp kamyonu sürücüsünün durumu fark edip itfaiye istasyonuna aracı getirmesiyle araç alevlere teslim olmaktan kurtuldu.