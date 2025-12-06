Abone ol: Google News

Hatay'da çöp kamyonu alev aldı: İtfaiye söndürdü

Antakya ilçesinde çöp topladığı esnada yanmaya başlayan çıkan çöp kamyonunun sürücüsü soluğu itfaiye istasyonunda aldı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 03:22
  • Hatay Antakya'da, çöpler yanarak alev alan çöp kamyonu, itfaiye istasyonuna götürüldü.
  • İtfaiye ekipleri hızla müdahale ederek yangını söndürdü.
  • Kamyon, sürücüsünün dikkati sayesinde tamamen yanmaktan kurtuldu.

Hatay'da Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi’nde çöp toplayan kamyon, çöp topladığı esnada çöplerin alev almasıyla yanmaya başladı.

ÇÖP KAMYONUNDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYENİN HIZLI MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangını fark eden sürücü, soluğu Antakya İtfaiye İstasyonu’nda aldı.

İtfaiye istasyonuna gelen çöp kamyonunu gören itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü.

Çöp kamyonu sürücüsünün durumu fark edip itfaiye istasyonuna aracı getirmesiyle araç alevlere teslim olmaktan kurtuldu.

