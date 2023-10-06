DHA

Ankara'da dün gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

Yenimahalle ilçesinde, su kanalı yenileme çalışması yapıldı.

Bu sırada toprak kayması sonucu 11 katlı binanın açık otoparkı çöktü.

Otopark çöktü

Büyük bir gürültüye neden olan olayın ardından bölge halkı panik yaşadı. Çökme sonucu can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

Öte yandan yapılan incelemelerde otoparkta hasar meydana geldiği görüldü.

Kurban kestiler

Olayın ardından inşaat çalışmasını yürüten özel firma, can ve mal kaybı yaşanmaması nedeniyle kurban kesti.

Ankara'da toprak kaydı
Ankara'da toprak kaydı

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)