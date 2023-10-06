Ankara'da toprak kaydı! Can kaybı yok diye kurban kestiler Yenimahalle ilçesinde, su kanalı çalışması sırasında toprak kayması nedeniyle bir binanın otoparkı çöktü. Olayda can ve mal kaybı olmaması nedeniyle kurban kesildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Ankara'da dün gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Yenimahalle ilçesinde, su kanalı yenileme çalışması yapıldı. Bu sırada toprak kayması sonucu 11 katlı binanın açık otoparkı çöktü. Otopark çöktü Büyük bir gürültüye neden olan olayın ardından bölge halkı panik yaşadı. Çökme sonucu can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi. Öte yandan yapılan incelemelerde otoparkta hasar meydana geldiği görüldü. Kurban kestiler Olayın ardından inşaat çalışmasını yürüten özel firma, can ve mal kaybı yaşanmaması nedeniyle kurban kesti. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)