DHA
Ankara'da dün gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı.
Yenimahalle ilçesinde, su kanalı yenileme çalışması yapıldı.
Bu sırada toprak kayması sonucu 11 katlı binanın açık otoparkı çöktü.
Otopark çöktü
Büyük bir gürültüye neden olan olayın ardından bölge halkı panik yaşadı. Çökme sonucu can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.
Öte yandan yapılan incelemelerde otoparkta hasar meydana geldiği görüldü.
Kurban kestiler
Olayın ardından inşaat çalışmasını yürüten özel firma, can ve mal kaybı yaşanmaması nedeniyle kurban kesti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış