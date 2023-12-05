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Ankara'da trajikomik hırsızlık vakası! Borcunu öderken çikolata çaldı

Ankara'da trajikomik hırsızlık vakası! Borcunu öderken çikolata çaldı Ankara'da bulunan bir kuruyemiş dükkanını 20 gün içinde iki kez soyan hırsız, iş yeri sahibine yakalandı. Çaldığı dondurmaların parasını ödeyen hırsız, bu kez de çikolata çalarak kayıplara karıştı.