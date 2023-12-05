Hırsızlık yapan şahıs, bir marketi adeta kendine mesken tuttu..
Trajikomik olay Ankara'da yaşandı.
Geçtiğimiz ağustos ayında Demetevler'de bulunan bir kuruyemişçiye gelen hırsız, dışarıda bulunan buzdolabından dondurma aldı.
Ancak elindeki poşete dondurmaları atan hırsız, içeriye girip sadece çikolata parası ödedi.
20 günde iki kez dondurma çaldı
Olaydan 20 gün sonra yine aynı kıyafetlerle kuruyemişçiye gelen hırsız, yine aynı şekilde dondurma alıyor, bir çikolata parası ödüyor..
Borcunu öderken de çikolata çaldı
İş yeri sahibi Muhittin Değerli, kıyafetinden tanıdığı hırsıza kamera görüntülerini göstererek çaldığı dondurmaların ücreti olan 300 lirayı aldı.
Ancak bu kez de borcunu öderken, 200 liralık çikolata çaldı.
Şikayetçi oldu
Show Haber'e konuşan iş yeri sahibi, hırsız yüzünden dondurmadan para kazanamadıklarını belirterek şikayetçi olduğunu da söyledi.
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