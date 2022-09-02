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    Ankara'da yokuşu çıkmaya çalışan hafriyat kamyonu devrildi

    Ankara'da çakıl taşı yüklü kamyonun yokuş yukarı çıkarken devrildiği kazayı sürücü yara almadan atlattı. Kaza anında bölgede kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.
    • 02.09.2022 - 20:29
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    Ankara'da yokuşu çıkmaya çalışan hafriyat kamyonu devrildi

    Ankara'nın Çankaya ilçesi Zafertepe Mahallesi’nde yokuş yukarı çıkmaya çalışan F.Ç. idaresindeki 06 ZPD 12 plakalı çakıl taşı yüklü kamyon, ağırlığın arkada kalmasından dolayı geri kaçtı.

    Kamyon devrildi

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi. Sürücüyü vatandaşlar araçtan çıkardı ve 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza anında bölgede kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti.

    “Sürücüyü bizzat kendim araçtan çıkardım”

    Marketten evine doğru giderken kazayı gören ve hemen yardıma koşan Cuma Özlalek isimli vatandaş, İHA'ya yaptığı açıklamasında "Marketten geliyordum. Kamyonda yolun ortasında kaldı ve yavaş yavaş aşağı doğru kaymaya başladı. Kamyon sürücüsü, kamyonu kurtarmak için direksiyonu kıvırdı ve takla attı. Sonra biz arkadaşı kurtarmak için koşarak geldik. Sürücüyü bizzat kendim araçtan çıkardım. Şoföre seslendik iyi misin, bir şeyin var mı diye, iyiyim dedi. Burası dik bir yokuş olduğu için sık sık böyle kazalar yaşanıyor” dedi.

    Ankara da yokuşu çıkmaya çalışan hafriyat kamyonu devrildi #1

    Ankara da yokuşu çıkmaya çalışan hafriyat kamyonu devrildi #2

    Ankara da yokuşu çıkmaya çalışan hafriyat kamyonu devrildi #3

    Ankara da yokuşu çıkmaya çalışan hafriyat kamyonu devrildi #4


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