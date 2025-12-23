Abone ol: Google News

Ankara'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Yayınlama Tarihi: 23.12.2025 01:44
  • Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
  • Kar yağışı, özellikle Karaşar Mahallesi'nde etrafı beyaza bürüdü.
  • Vatandaşlar, kar yağışını sevinçle karşıladı.

Ankara'da  Beypazarı’nda dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı belli aralıklarla devam etti.

VATANDAŞLAR KAR YAĞIŞINI SEVİNÇLE KARŞILADI

Zaman zaman etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Kar yağışı özellikle Karaşar Mahallesi’nde bulunan yüksek rakımlı bölgelerde etrafı beyaza bürüdü.

Beypazarı’nda kar yağışı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

