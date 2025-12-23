Ankara'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi

- Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Ankara'da Beypazarı’nda dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı belli aralıklarla devam etti.
VATANDAŞLAR KAR YAĞIŞINI SEVİNÇLE KARŞILADI
Zaman zaman etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.
Kar yağışı özellikle Karaşar Mahallesi’nde bulunan yüksek rakımlı bölgelerde etrafı beyaza bürüdü.
Beypazarı’nda kar yağışı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.