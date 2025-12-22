Düzce'de 'Kaza yaptım' dedi, evlilik teklifiyle sürpriz yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Düzce’de yaşanan olayda motosikletli kurye Onur Eski, evlilik teklifini unutulmaz kılmak için sıra dışı bir plan yaptı. Sevgilisi Elif Ceylan’ı telefonla arayan Eski, kaza geçirdiğini söyleyerek olay yerine çağırdı. Haberi alan Ceylan, büyük bir panik ve korkuyla belirtilen noktaya geldi.

SÜRPRİZ TEKLİF MEŞALELERLE GELDİ

Olay yerine ulaşan Elif Ceylan, sevgilisini yerde yatarken görünce büyük bir endişe yaşadı. Bu sırada çevrede bulunan gazetecilere tepki göstererek çekim yapılmamasını istedi. Ancak birkaç dakika sonra Onur Eski’nin arkadaşları meşalelerle alana girince, yaşananların bir sürpriz olduğu ortaya çıktı.

KORKU, YERİNİ SEVİNCE BIRAKTI

Meşaleler eşliğinde ayağa kalkan Onur Eski, Elif Ceylan’a evlilik teklifinde bulundu. Hem korku hem de mutluluğu aynı anda yaşayan genç kadın, duygusal anların ardından teklifi kabul etti. Çevrede toplanan vatandaşlar ve arkadaşları çifti alkışlarla kutladı.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Yaşanan sıra dışı evlilik teklifi, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Onur Eski ve Elif Ceylan çifti, bu özel anı hayatları boyunca unutamayacaklarını ifade etti.