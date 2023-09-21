Ankara'da yüzde 500 zam talebine isyan: İş yerine pankart astı 20 yıldır kiracı olarak işlettiği dükkanın 5 bin 200 lira olan kirasını 25 bin liraya çıkaran iş yeri sahibine isyan eden vatandaş, duruma tepki olarak pankart hazırlayarak durumu herkese duyurdu.

İHA

Son zamanlarda kiracı ve ev sahipleri arasında tartışmalar yaşanıyor.

Yüksek zamlar, tarafları karşı karşıya getiriyor.

Kimi zaman fiziksel olarak kavgalar yaşanırken, kimi zaman da kiracılar farklı yöntemlere başvuruyor.

Yüzde 500 zam talebi

Bunun bir örneği de Ankara'da yaşandı.

Altındağ'da çerçevecilik yapan Cengiz Örsel, 20 yıldır söz konusu dükkanda kiracı olarak çalışıyor.

Örsel, bu yılın başında 3 bin 200 lira olarak ödediği kirasını yüzde 62’lik zam yaparak 5 bin 200 lira olarak ödemeye başladı.

Daha sonra dükkana gelen ihtarname ile iş yeri sahibi Selahattin Erdem’in kendisinden yüzde 500 zam ile 25 bin lira kira bedeli istediğini öğrendi.

Pankartla tepki gösterdi

Bunun üzerine Örsel, dükkanın camına, “Kira bedeli 3 bin 200 lira olan bu iş yerinde net 25 bin lira kira istenmektedir” yazılı bir pankart asarak bu duruma tepki gösterdi.

"Yıl sonuna kadar 25 bin lira kira yatırmamı istiyor"

Çerçeveci Cengiz Örsel, söz konusu dükkanda 20 yıldır kiracı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bu senenin başlangıcından itibaren 3 bin 200 lira kira ödüyordum. Kira artışı başladı. Devletin belirlediği oran olarak yüzde 62 artış yaparak 5 bin 200 lira yaptım. Ama dükkan sahibi bunu kabul etmedi. 25 bin lira kira istiyor. Yıl sonuna kadar 25 bin lira kira yatırmamı istiyor. Yıl sonunda da tahliye etmeyi ve beni mahkemeye vermeyi düşünüyor.

"Burada kimse 30 bin lira ödemiyor"

İş yeri sahibi Selahattin Erdem’in 25 bin lira kira istediğini, gönderdiği ihtarnameden öğrendiğini söyleyen Örsel, “Bu kira artışını, buralarda kira artışlarının güya 30 bin lira olduğu gerekçesiyle istiyor. Burada kimse 30 bin lira ödemiyor. Genelde buralarda zemin katlar 5 bin lira kira ödüyor. İhtarnamede yazdığı gibi kimse 30 bin lira kira ödemiyor burada.” dedi.

"Beddua edenler oluyor"

İş yeri sahibinin kirayı 25 bin liraya yükseltme isteğinin ardından afişle tepki gösterdiğini dile getiren Örsel, “Ankara esnafını temsilen tepki hakkımı kullandım. İnşallah olumlu sonuçlanır. Gelen tepkiler de gayet güzel oldu. Beddua edenler oluyor ama bu onların sorunu. Bana gayet güzel.” diye konuştu.

"Cengizler, Ahmetler bitmeyecek"

İş yeri sahibi ile iletişime geçemediğini savunan Örsel, “Kira artışı sürecinde iki kere dükkan sahibini aradım bana dönmedi. Telefonlarıma da bakmadı. Nihayetinde Ankara’da Cengiz gidecek ama başkaları gelecek. Cengizler, Ahmetler bitmeyecek. Kira olaylarının neticesi nereye varacak? Siteler’de herkes 3 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira kafasına göre kira artışı istiyor. Bunun neticesi ne olacak? Buna devletimizin bir el atması ya da ekip kurması gerekiyor. Destek bekleniyor. İnşallah bu benim yaptığım hareketle bir şeyler olur.” diye konuştu.

"Vicdanın rahat mı diye sorsaydınız"

İş yeri sahibi Selahattin Erdem ise İHA muhabiri ile yaptığı telefon görüşmesinde, dükkanın zemin katta ve 170 metrekare büyüklüğünde olduğu bilgisini vererek, “3 bin 200 liraya oturuyordu 5 bin 200 lira yaptı. Ona keşke şunu sorsaydınız: Böyle bir para veriyorsunuz vicdanınız rahat mı? Bu adamı böyle küçük düşürüyorsunuz içiniz rahat mı? Bunu buraya yazdın ama vicdanın rahat mı bunu böyle yaparken diye sorar mısınız ona.” dedi.

"Kirayı hiç artırmadığım yıllar oldu"

Erdem, durumu adalete intikal ettirdiğini belirterek, “Adaletin kestiği parmak acımaz. Benim istediğim şeyi verecek diye bir şey yok. Adaleti var, usulü var. Mahkeme var orada. Mahkeme beni kayıracak değil ki. Mahkemeye verdim. Beni komşulara karşı rezil ediyor. Avukata verdim, mahkemeye gideceğiz. Mahkeme ne derse ben ona razıyım. Adaletin kestiği parmak acımaz. Mahkemeye gideceğiz karar belli olacak. Devletin verdiği rayiç bedelden hep eksik aldım. O çalışıyor, üretiyor ben de hep biraz daha az alayım dedim. Onu çok kolladım, kirayı hiç artırmadığım yıllar oldu. İsterse her tarafa yazsın. Bu iş mahkemelik iş. Adalet ne derse o olur.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)