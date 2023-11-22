Ankarada'daki ev yangını paniğe sebep oldu Ankara’da yabancı uyrukluların yaşadığı dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken daire maddi hasar oluştu.

İHA

Ankara'da akşam saatlerinde Kızılcahamam ilçesi Akçay Mahallesi Ünsal Sokak’taki Ali Osman Kocabaş Apartmanı’nın 4. katında bulunan bir daire yangın çıktı.

Yangın söndürüldü: Maddi hasar var

Henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangının olduğu dairede yabancı uyrukluların yaşadığı öğrenildi.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken daire maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)