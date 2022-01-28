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    Ankara'daki Kuğulu Park'ın fıskiyeleri dondu

    Ankara'daki Kuğulu Park'ın fıskiyeleri dondu

    Ankara’da etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığında -10 derecelere kadar düştü. Kuğulu Park’ta bulunan fıskiyelerden çıkan sular donarak, 4 metre uzunluğunda buz kütleleri oluşturdu.
    • İHA
    • 28.01.2022 - 06:28
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    Ankara'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

    Sıcaklığın eksi on derecelere kadar düşmesi sebebiyle, Ankara'nın simgelerinden olan Kuğulu Park'taki fıskiyeler dondu, Mogan gölü ise buz tuttu.

    Ankaralılar buz tutan göldeki ve Kuğulu Park'taki kartpostallık görüntüleri kayda aldı.

    KUĞULU PARK'TA 4 METRE UZUNLUĞUNDA BUZ KÜTLELERİ OLUŞTU

    Başkent’in simge ve uğrak yeri olan Kuğulu Park’ta bulunan fıskiyelerden çıkan suyun ve havuzun buz tutması sonucunda yaklaşık 4 metre uzunluğunda 3 tane ayrı ayrı buz kütlesi oluştu.

    Ankara'daki Kuğulu Park'ın fıskiyeleri dondu - Video

    Ankara daki Kuğulu Park ın fıskiyeleri dondu #1

    VATANDAŞLAR KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLERİ KAYDA ALDI

    Parka gelen vatandaşlar oluşan buz kütleleri görünce şaşkınlığa uğradı. Park’ta bulunan kuğular ise havuzda oluşan buzların üstünde dolaştı. Görüntüler vatandaşlar tarafından kaydedildi.

    Ankara daki Kuğulu Park ın fıskiyeleri dondu #2

    MOGAN GÖLÜ BUZ TUTTU

    Gölbaşı ilçesinde bulunan ve Barselona Sözleşmesi çerçevesinde 15 özel koruma bölgesinden bir tanesini oluşturan Mogan gölü tamamen buz tuttu.

    Göl içerisinde bulunan karabatak kuşları ise kendilerine alan bulmakta zorlandı. Donan göl ve içerisinde bulunan karabatak kuşları ise vatandaşlar için kartpostallık görüntüler oluştu.

    Ankara daki Kuğulu Park ın fıskiyeleri dondu #3

    Ankara daki Kuğulu Park ın fıskiyeleri dondu #4


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