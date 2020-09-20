Dolar
7.5555
0.1166%
Euro
8.9623
0.0938%
Altın
1950.56
0.3276%
Borsa
1111.96
0.117%
G. Altın
473.93
0.468%
Bitcoin
82990.94
0.4052%
23ºC
İstanbul
Bulutlu 23 C

    Antalya açıklarındaki denizaltı ilgiyle izlendi

    Antalya Limanı'nda sismik arama gemisi Oruç Reis'in bakım ve ikmali devam ederken, Konyaaltı Sahili açıklarında görüntülenen bir Türk denizaltısı sahil boyunca seyrederek limana demirledi.
    • DHA
    • 20.09.2020 - 13:24
    • Güncelleme : 20.09.2020 - 13:24
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya açıklarındaki denizaltı ilgiyle izlendi

    Türkiye'nin sismik arama gemisi Oruç Reis'in bakım ve ikmal için Antalya Limanı'na demirlemesinin ardından bugün Konyaaltı Sahili açıklarında denizaltı görüldü.

    Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltı, üst kısmı denizin üstünde hızla seyrederken bir grup Türk askerinin de denizaltı üstünde olduğu görüldü.

    TURİSTLER İLGİYLE İZLEDİ

    Antalya Limanı istikametine kıyıya paralel seyreden denizaltını gören sahildeki bazı tatilciler ilgiyle izlerken, bazıları ise cep telefonuyla kaydetti.

    Antalya açıklarındaki denizaltı ilgiyle izlendi #1

    Antalya Limanı'na çok yakın bir noktada bulunan Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'ndan havalanan sahil güvenliğin helikopteri de denizaltının geçişi sırasında havada bir tam tur attıktan sonra yeniden grup komutanlığına indi.

    Antalya açıklarındaki denizaltı ilgiyle izlendi #2

    Liman girişine gelen denizaltına iki yanaştırma teknesi eskortluk yaptı. Biri arkasında, diğeri önde olacak şekilde denizaltı limanın iç kısmına kadar ilerleyip burada demirledi.

    Antalya açıklarındaki denizaltı ilgiyle izlendi #3

    Antalya açıklarındaki denizaltı ilgiyle izlendi #4


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir