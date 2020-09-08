Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yoğun bakımda tedavi altında

Muhittin Böcek'in doktoru, başkanın akciğer dokusunda tahribat oluştuğunu söyledi.

Koronavirüse yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Doktor Özgün Güngör, yaptığı açıklamada, Böcek’in 8 Eylül Salı günü itibarıyla kan değerlerinde düzelme, PCR testinde negatifleşme ve antikor testlerinde pozitiflik saptandığını bildirdi.

TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA YAPILIYOR

Güngör, Böcek'in son durumuyla ilgili, "Koronavirüs sürecinde akciğer dokusunda oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakım koşullarında, takip ve tedavileri devam etmektedir." bilgisini paylaştı.

Açıklamada, "Bu sürecin her aşamasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Özlenen Özkan ve öğretim üyeleri, her türlü tıbbi ve sosyal desteği sunmuşlardır." denildi.