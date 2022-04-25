Antalya Kum Festivali 17’nci kez kapılarını açıyor

Bu yıl 17’ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Antalya Kum Festivali için hazırlıklar bitmek üzere… Heykeltıraşlar tema gereği “Bir Uzay Macerası”ndan esinlendi.

Antalya, bu yıl 17'ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Kum Heykel Festivali’ne hazırlanıyor.

Lara Halk Plajı'nda 7 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen ve her yıl yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçinin ilgi gösterdiği festivalde, yeni sezon çalışmalarında sona gelindi.

“Bir Uzay Macerası”

“Bir Uzay Macerası” temasının işlendiği heykellerin yer aldığı festivalde, insanlığın uzaya giden yoldaki macerasının başladığı günden bugüne izlenen süreç işleniyor.

Ayrıca çeşitli uzay filmlerinin de önemli sahneleri heykellerle canlandırılacak.

Uluslararası Antalya Kum Festivali 17. kez kapılarını açıyor VİDEO

Ziyaretçiler şimdiden gidiyor

İlk uzay çizimleri yapan Leonardo Da Vinci'nin heykeli, Galileo, Rus kosmonot Yuri Gagarin, Neil Armstrong, Wright ve Montgolfier kardeşlerin heykellerinin yanı sıra, unutulmaz uzay filmlerinden Star Trek, Star Wars, Guardians of the Galaxy’nin önemli sahneleri de kumdan canlandırılacak.

Heykeller henüz tamamlanmasa da bazı ziyaretçiler alanda geziye başladı bile…

“Ziyareti tamamlayanlara sürprizlerimiz olacak”

İHA'ya konuşan festival koordinatörü Cem Karaca, bu yıl ziyaretçilere insanlığın uzaya giden yolda kronolojik olarak gelişmelerini gösterecek eğlenceli bir alan oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

7 bin metrekarelik alandaki tüm heykellerin yıkıldığını ve bu yılın konseptinin ortaya çıkarılmaya başlandığını dile getiren Karaca, “1 Mayıs’a kadar tamamlayıp ziyaretçilerimize kapılarımızı açacağız. Tema uzay olunca, ziyareti tamamlayanlara sürprizlerimiz olacak. Bunlardan biri güçlü teleskoplarla ayın kraterine kadar büyüterek dev ekranda canlı olarak izleme fırsatı sunacağız. Ay yoksa çeşitli galaksileri izleteceğiz. Çocuklar için özel alanda mikroskoplarla kumlar arasındaki farkları öğreteceğiz. Kum heykel yapım atölyelerimiz devam edecek.” diye konuştu.

Rekor denemesi

Karaca, “Alanımızda yaklaşık 10 bin ton kum var. Aynı kumu kullanarak farklı temadaki eserleri canlandırdık. 25 civarında bir ekipler çalışıyoruz. Bir de rekor denememiz oluyor, yaklaşık 50 metre uzunluğunda bir kum alanımız var. Burayı bütün sanatçılarımızla bir gün içinde solar sistemle ilgili harika bir eser oluşturmayı düşünüyoruz. Akşama kadar bitirebilirsek bununla ilgili başvurumuzu Guinness Dünya Rekorları’na yapacağız. Bir gün içinde belki dünyanın en uzun kum duvarında yapılan eser olarak kayıtlara geçecek.” diye konuştu.

150 civarında heykel olacak

Festivalde 150 civarında heykel ve heykelciğin olacağını bildiren ve bu sene turizmdeki rezervasyonların gayet umut verici olduğunun altını çizen Karaca, “Rusya ve Ukrayna pazarında sıkıntı olabilir ama İngiltere pazarı yükselişte. Almanya çok iyi durumda. Tatilde bir ihtiyaç, bunun giderilmesi gerekiyor. Bu sene iç pazarında etkisiyle başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.