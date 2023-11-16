Antalya sahilleri turistlerden sonra define avcılarına kaldı Sahilde büyük bir yoğunluk oluşturan turistlerin geri çekilmesiyle birlikte dedektörle define arayan avcılar, sahili karış karış gezmeye başladı.

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İHA

Antalya’nın Alanya ilçesinde hareketli geçen yaz sezonu sonrası sahiller bomboş kaldı.

Güneşlenen ve tatilin keyfini çıkaran yerli ve yabancı turistlerin yerini define avcıları aldı.

Ziynet eşyaları aradılar

Turistlerin düşürdüğü metal eşya, altın bilezik, kolye, yüzük, gümüş ve madeni paraları dedektörle arayan define avcıları sahili karış karış gezdi.

Bazı noktalarda sinyal alınca kumu yanlarında getirdikleri kürekle kazdı.

"Hobi için yapıyoruz ama bir şey bulursak da kar"

Şu ana kadar sadece 1 euro bulduğunu belirten define avcılarından biri, “Her plajda arıyorlar. Turistleri rahatsız etmemek şartıyla, görevlilerle münakaşa etmeden arıyoruz. Hobi için yapıyoruz ama bir şey bulursak da kar.” dedi.

"Geçim kaynağı yapmışlar"

Ankara’dan tatil için Alanya’ya gelen Sadettin Eroğlu ise, “Turistler çekildiği zaman bunlar böyle türüyorlar. Sanırım yazın turistlerin düşürmüş oldukları ziynet eşyalarını arıyorlar. Birkaç defa bulduklarını da gördüm. Bunu geçim kaynağı yapmışlar.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)