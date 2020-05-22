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    Antalya'da 15 sokak karantinaya alındı

    Serik ilçesinde, 12 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine Merkez Mahallesi’ndeki 15 sokak karantinaya alınarak giriş çıkışlar kapatıldı.
    • DHA
    • 22.05.2020 - 03:01
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    Antalya'da 15 sokak karantinaya alındı

     

    Antalya'nın Serik ilçesinde aynı aileden 2 kişi ve onlarla yakın temasta bulunduğu belirlenen 10 kişinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

    12 kişi hastanede tedaviye alınırken, kendileriyle yakın temasta bulunduğu tespit edilen kişilerin yaşadığı Merkez Mahallesi’ndeki 15 sokak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

    GİRİŞ-ÇIKIŞLAR BARİYERLE KAPATILDI

    Polis ve zabıta ekipleri saat 00.00 itibariyle söz konusu sokakların giriş ve çıkışlarını demir bariyerlerle kapattı.

    Öte yandan, test sonucu pozitif çıkanların Serik Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin sürdüğü, test sonucu henüz netleşmeyen 7 kişinin ise gözetim altında tutulduğu belirtildi.

    Serik'te 12 kişide koronavirüs çıktı, 15 sokak karantinaya alındı -1


    Serik'te 12 kişide koronavirüs çıktı, 15 sokak karantinaya alındı -2

    Serik'te 12 kişide koronavirüs çıktı, 15 sokak karantinaya alındı -3

    Serik'te 12 kişide koronavirüs çıktı, 15 sokak karantinaya alındı -4

    Serik'te 12 kişide koronavirüs çıktı, 15 sokak karantinaya alındı -5

    Serik'te 12 kişide koronavirüs çıktı, 15 sokak karantinaya alındı -6

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