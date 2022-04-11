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    Antalya'da 6 milyon TL'lik kaçak nargile tütün yakalandı

    Antalya'da bir fabrika ve eklentilerinde piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL'yi bulan, 13 ton 300 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.
    • 11.04.2022 - 20:36
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    Antalya'da 6 milyon TL'lik kaçak nargile tütün yakalandı

    Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nargile tütünü üretim faaliyeti gösteren bir firmaya ait fabrikada, yasal nargile tütünlerinin yanında bandrolsüz nargile tütünü üretimi yapıldığı ve badrolsüz olarak piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı.

    Değeri 6 milyon lira olan nargile tütünü yakalandı

    İHA'nın haberine göre, yapılan operasyonda kaçak nargile tütünlerinin fabrika içerisinde ayrı bir bölmede ve uzak bir alanda tutulduğu, konteyner içerisinde gizlendiği konteyner ve aynı firmaya ait panelvan tipi araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan 13 bin 300 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 175 bin 500 adet yabancı menşeili etiket ele geçirildi.

    Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

    Antalya da 6 milyon TL lik kaçak nargile tütün yakalandı #1

    Antalya da 6 milyon TL lik kaçak nargile tütün yakalandı #2

    Antalya da 6 milyon TL lik kaçak nargile tütün yakalandı #3

    Antalya da 6 milyon TL lik kaçak nargile tütün yakalandı #4



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