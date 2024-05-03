Antalya'da acı biber yeme yarışması: 3 dakikada 323 gram yedi Kumluca Belediyesi tarafından Tarım ve Seracılık çerçevesinde düzenlenen acı biber yeme yarışmasında 323 gram acı biberi yiyen Ahmet Gürhan birinci oldu.

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İHA

Antalya'nın Kumluca ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen yarışmayı Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Belediye Başkanı mesut Avcıoğlu, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar izledi.

Ayran ve domatesle acıyı dindirmeye çalıştılar

Yarışmacılar önce tartılan biber kolilerini aldılar. Yarışma standına geçen yarışmacılar, acı biberleri tek tek yemeye başladı. Yarışmacılar acı biberi yedikçe, ağızlarında yanma hissettikçe, bu yanmayı ayran ve domatesle bastırmaya çalıştı.

7 bin 500 TL'nin sahibi olmak için acı biberleri peşpeşe yiyen yarışmacıların acıdan gözlerinin yaşardığı gözlendi.

Bazı yarışmacılar ise acı biberin verdiği acıyı ve yanmayı gidermek için başından aşağı ayran döktü.

3 dakikada 323 gram acı biber yiyerek kazandı

Yarışma sonunda 3 dakikada 323 gram acı biber yiyen Ahmet Gürhan birinci, 310 gram acı biber yiyen Celal Demir ikinci, 306 gram acı biber yiyen Yetkin Tuncer ise üçüncü oldu. Birinciye 7 bin 500 TL ödül, İkinciye 5 bin TL ve üçüncüye de 3 bin TL para ödülü verildi.

Dereceye giren yarışmacıların madalya ve para ödüllerini, Kaymakam Tekin Erdemir ve Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)