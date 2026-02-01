Abone ol: Google News

Antalya'da ağaca çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı

Antalya'da ağaca çarparak devrilen otomobilin sürücüsünün yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 01.02.2026 02:26
  • Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ağaca çarpıp devrildi, sürücü yaralandı.
  • Kazanın görüntüleri bir güvenlik kamerasına yansıdı.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesi Payallar Mahallesi D-400 kara yolunda A.Y.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpıp devrildi.

Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 34 yaşındaki sürücü, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞANAN KAZA KAMERADA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

