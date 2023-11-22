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Antalya'da akran zorbalığı! Genç kızı sınıfın ortasında darbettiler

Antalya'da akran zorbalığı! Genç kızı sınıfın ortasında darbettiler Antalya'da bir lisede 2 kız öğrencinin, sınıfın ortasında ve akranlarının gözü önünde bir kız öğrenciyi saçından çekip, tekme ve yumruklarla darbettiği anlar cep telefonu ile kaydedildi. Akran zorbalığı ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.