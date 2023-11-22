Liselilerin kavgasına bir yenisi daha eklendi.
Erkek kavgalarının yanı sıra kız öğrenciler arasında çıkan kavgalar da sıkça gündem oluyor.
Bu kez olayın adresi Antalya oldu.
Sınıfın ortasın darbettiler
Muratpaşa ilçesindeki bir lisede meydana geldiği iddia edilen olayda, 2 kız öğrencinin, sınıfına gittikleri başka bir kız öğrenciyle kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde 2 öğrencinin, saçlarından tuttuğu kız öğrenciyi akranlarının gözü önünde tekme ve yumruk vurarak darbettiği yer aldı. Saldırıya uğrayan kız öğrencinin aldığı darbelerle yere düştüğü görüldü.
O anları kaydettiler
Sınıftaki diğer öğrencilerin seyrettiği akran zorbalığı, bir öğrenci tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Soruşturma başlatıldı
Olaydan sonra darbedilen öğrencinin annesinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı şikayet üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Konu ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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