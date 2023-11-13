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Antalya'da amatör balıkçı, olta ile neredeyse boyu kadar balık yakaladı

Antalya'da amatör balıkçı, olta ile neredeyse boyu kadar balık yakaladı Alanya ilçesinde avlanan amatör bir balıkçının oltasına yaklaşık 1 metre 60 santimetre uzunluğunda, Akya (kuzu) balığı takıldı.