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    Antalya'da Atatürk heykeline saldırı

    Antalya'da Atatürk heykeline balyoz ile saldıran şahıs, polis tarafından aranıyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 13:11
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 14:08
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    Antalya'da Atatürk heykeline saldırı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk heykelinin önüne gelen kimliği belirsiz kişi, çantasından çıkardığı balyozla saldırı gerçekleştirildi.

    Heykelin yükseldiği kaidenin mermerleri kırıldı. Heykelden parmak izi alınırken, saldırganın yakalanması için soruşturma başlatıldı.

    Saldırgan kameralara yansıdı

    Muratpaşa Belediyesi'nin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, kimliği belirsiz kişi, dün saat 23.30 sıralarında kullandığı otomobille Atatürk Kent Meydanı'na geldi.

    Aracını park eden şüpheli, yanında taşıdığı sırt çantasından çıkardığı küçük balyozla anıtın yükseldiği mermer bloklarını kırdı.

    Kaidenin iki ayağındaki mermerleri kıran kişi, otomobiline döndü ve olay yerinden ayrıldı.

    Antalya'da Atatürk heykeline saldırı VİDEO

    Antalya da Atatürk heykeline saldırı #1

     

    Antalya da Atatürk heykeline saldırı #2

    Antalya da Atatürk heykeline saldırı #3



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