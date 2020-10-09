Antalya'da ATM'den çektiği 6 adet 50 TL, hatalı basım çıktı

Bir oto galericinin ATM'den çektiği 6 adet 50 TL'nin tamamı hatalı basım çıktı. Oto galerici, koleksiyoncuların tekliflerini değerlendirebileceğini söyledi.

Antalya'nın Serik ilçesinde oto galericilik yapan Ahmet Özen, sabah saatlerinde banka ATM'sinden bir miktar para çekip eczaneye gitti.

Eczaneden ihtiyaçlarını aldıktan sonra 50 lira verip ayrıldığını anlatan Özen, eczacının arkasından seslenmesi ile neye uğradığını şaşırdı.

"KOLEKSİYONCULARIN TALEPLERİNİ DEĞERLENDİRMEK İSTERİZ"

Eczacının kendisine, paranın sahte olduğunu söylemesiyle elindeki paralara bakan vatandaş, olayı şu ifadelerle anlattı:

"Eczacı arkamdan seslenerek paranın sahte olduğunu söyledi. Ben o an tedirgin oldum. Diğer 5 adet 50 liraya bakınca onların da aynı olduğunu fark ettim. Sonradan basım hatası olduğu anlaşıldı. Son günlerde hatalı basım 50 lira ile ilgili haberleri duyuyorduk. Koleksiyonculardan talep olduğu takdirde biz de değerlendirmek isteriz"









