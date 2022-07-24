Antalya'da baba ile üvey oğlu arasındaki tartışmada kan aktı

Antalya'da pompalı tüfekle üvey oğlunu vuran babayı, yaralanan kişinin akrabaları tekme tokat dövüp, polise teslim etti.

Saat 19.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2332 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Abdullah V. daha önce arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan üvey oğlu Mehmet Karaduman'ın evine elinde pompalı tüfekle gelerek tartışmaya başladı.

Pompalıyla üvey oğlunu yaraladı, akrabaları darbetti

Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs, 3 el ateş ederek Mehmet Karaduman'ı yaraladı. Silah sesi üzerine olay yerine koşan Karaduman'ın akrabaları Abdullah V.'yi darbetti.

Pompalıdan çıkan saçma 3 yaşındaki kıza isabet etti

Öte yandan pompalı tüfekten çıkan saçmalar, parkta oynayan 3 yaşındaki Elif Sena U.'ya isabet etti. Aile bireyleri, 3 yaşındaki Elif Sena U.'yı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Parkta bulunan diğer vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor

İHA'nın haberine göre, iki şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Pompalı tüfekle bacağından ve göğüs kısmından yaralanan Mehmet Karaduman'ın, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

3 yaşındaki Elif Sena U.'nun ise kolundan ve bacağından yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi ise devam ediyor.