Petrol
109.35
-0.72%
Euro
15.64
-0.12%
Dolar
14.86
0.89%
Altın
895.77
0.58%
Borsa
2466
1.47%
Bitcoin
555.373
-4.62%
BTXN Coin
16.64
5.18%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Antalya'da bir kişi, 30 metrelik falezlerden denize atladı

    Antalya'da bir genç, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerden canını hiçe sayarak üzerindeki elbiselerle denize atladı. O anlar, çevredekilerin telefon kamerasına yansıdı.
    • 05.05.2022 - 18:39
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 18:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da bir kişi, 30 metrelik falezlerden denize atladı

    Antalya'da son dönemde gençler arasında adeta akım haline gelen falezlerden denize yapılan atlayışların ardı arkası kesilmiyor.

    Falezlerden canını hiçe sayarak atlayan gence kimi vatandaşlar övgü yağdırırken, kimisi ise şaşkınlığını gizleyemedi.

    30 metre yükseklikteki falezlerden atladı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Varyant bölgesinde bulunan yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerde bir genç canını hiçe sayarak üzerindeki elbiselerle denize atladı.

    İHA'nın haberine göre, genci görenler telefona sarılırken bazıları ise bu anı telefon kamerasının ağır çekim moduyla görüntüledi.

    O sırada denize giren vatandaşlar olan biteni şaşkınlıkla izlerken denize atlayan genç kısa sürede suyun üzerine çıktı ancak vatandaşlardan bazıları, gencin bu ölümüne atlayışına övgü yağdırdı.

    Antalya'da bir kişi, 30 metrelik falezlerden denize atladı VİDEO

    Antalya da bir kişi, 30 metrelik falezlerden denize atladı #1

    Antalya da bir kişi, 30 metrelik falezlerden denize atladı #2

    Antalya da bir kişi, 30 metrelik falezlerden denize atladı #3


    İlginizi Çekebilir

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Xbox Game Pass mayıs ayı ücretsiz oyunları
    Teknoloji

    Xbox Game Pass mayıs ayı ücretsiz oyunları

    Arakanlı Müslümanlara, sahile gittikleri için gözaltı
    Dünya

    Arakanlı Müslümanlara, sahile gittikleri için gözaltı

    Görüş Bildir