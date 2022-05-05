Antalya'da bir genç, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerden canını hiçe sayarak üzerindeki elbiselerle denize atladı. O anlar, çevredekilerin telefon kamerasına yansıdı.

Antalya'da son dönemde gençler arasında adeta akım haline gelen falezlerden denize yapılan atlayışların ardı arkası kesilmiyor.

Falezlerden canını hiçe sayarak atlayan gence kimi vatandaşlar övgü yağdırırken, kimisi ise şaşkınlığını gizleyemedi.

30 metre yükseklikteki falezlerden atladı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Varyant bölgesinde bulunan yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerde bir genç canını hiçe sayarak üzerindeki elbiselerle denize atladı.

İHA'nın haberine göre, genci görenler telefona sarılırken bazıları ise bu anı telefon kamerasının ağır çekim moduyla görüntüledi.

O sırada denize giren vatandaşlar olan biteni şaşkınlıkla izlerken denize atlayan genç kısa sürede suyun üzerine çıktı ancak vatandaşlardan bazıları, gencin bu ölümüne atlayışına övgü yağdırdı.

Antalya'da bir kişi, 30 metrelik falezlerden denize atladı VİDEO