Antalya'da deniz suyu sıcaklığı 31 dereceye ulaştı
Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının yanı sıra deniz suyu sıcaklığı da tatilcilere zor anlar yaşattı.
- 14.08.2022 - 17:53
- Güncelleme : 14.08.2022 - 18:03
Türkiye'nin en ünlü tatil destinasyonları arasında yer alan Antalya'da sahiller dolu taştı.
Yerli ve yabancı turist yoğunluğunun yaşandığı kentte, yaz dolu dolu yaşanıyor.
Hava sıcaklığı 30 derece
Sabah saatlerinden itibaren dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın edenler, aşırı sıcaklık nedeniyle zor anlar yaşadı.
Bölgede termometreler 30 dereceyi aşarken hissedilen sıcaklığın ise yüzde 70 seviyesine ulaştığı belirtildi.
Antalya'da deniz suyu sıcaklığı 31 dereceye ulaştı VİDEO
Deniz suyu sıcaklığı yüksek
DHA'nın aktarımına göre; sıcak havadan bunalan vatandaşlar denize girerek serinlemeyi tercih etti.
Deniz suyu sıcaklığının ise 31 derece ulaştığı belirlendi.