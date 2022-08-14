Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
440.922
-0.23%
BTXN Coin
6.45
-4.86%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    Antalya'da deniz suyu sıcaklığı 31 dereceye ulaştı

    Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının yanı sıra deniz suyu sıcaklığı da tatilcilere zor anlar yaşattı.
    • 14.08.2022 - 17:53
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 18:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da deniz suyu sıcaklığı 31 dereceye ulaştı

    Türkiye'nin en ünlü tatil destinasyonları arasında yer alan Antalya'da sahiller dolu taştı.

    Yerli ve yabancı turist yoğunluğunun yaşandığı kentte, yaz dolu dolu yaşanıyor.

    Hava sıcaklığı 30 derece

    Sabah saatlerinden itibaren dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın edenler, aşırı sıcaklık nedeniyle zor anlar yaşadı.

    Bölgede termometreler 30 dereceyi aşarken hissedilen sıcaklığın ise yüzde 70 seviyesine ulaştığı belirtildi.

    Antalya'da deniz suyu sıcaklığı 31 dereceye ulaştı VİDEO

    Antalya da deniz suyu sıcaklığı 31 dereceye ulaştı #1

    Deniz suyu sıcaklığı yüksek

    DHA'nın aktarımına göre; sıcak havadan bunalan vatandaşlar denize girerek serinlemeyi tercih etti.

    Deniz suyu sıcaklığının ise 31 derece ulaştığı belirlendi.

    Antalya da deniz suyu sıcaklığı 31 dereceye ulaştı #2

    Antalya da deniz suyu sıcaklığı 31 dereceye ulaştı #3


    İlginizi Çekebilir

    CHP'li başkanlardan bir ortak bildiri daha
    Yerel Yönetimler

    CHP'li başkanlardan bir ortak bildiri daha

    Jübile yapan Murat Uluç, 3 yıl sonra futbola geri döndü
    Futbol

    Jübile yapan Murat Uluç, 3 yıl sonra futbola geri döndü

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir