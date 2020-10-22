Antalya’da döviz bürosu gibi dilenci

İki ayağı şiş ve yaralı şekilde kısa süre içinde dilenerek topladığı içinde yabancı paraların da bulunduğu paraları bir markette sayarken kameralara yakalanan dilenci zabıtadan kaçamadı.

Turizm kenti Antalya’nın işlek caddelerinde 3 yıldır dilendiği öğrenilen S.K, yine bugün öğle saatlerinde dilenmeye çıktı.

İki ayağı şiş ve yaralar içinde kambur şekilde eline aldığı bir kutuyla dilenen gence bazı vatandaşların para verme anları kaydedildi. S.K.'nın kısa süre içinde dilenerek topladığı içinde yabancı banknotların da bulunduğu paraları bir markette sayma anı da cep telefonu kamerasına yansıdı.

“BÜTÜN ANTALYA BENİ TANIYOR”

Normalde dik yürüyebiliyor olmasına rağmen kambur şekilde yine dilenmeye devam eden gence vatandaşlar tepki gösterdi.

Tepki karşısında genç, “Beni bütün Antalya tanıyor, vali, kaymakam tanıyor. Sen kim oluyorsun” dedi.

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ZABITA GELİP, ALDI

Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dilenciyi zabıta aracına alarak işlem yapmak üzere belediyeye götürdü.

Kendisinin görüntülendiğini anlayan S.K, “Çek abi çek, yalan diyenlere örnek olsun. Bana iftira atanlara örnek olsun. ‘Slikon yapıyor’ diye ayaklarıma, benim üstüme iftira atanlara yazıklar olsun. Bende 3 tane çocuk var. Evim kira, elektrik, suyu ödüyorum. İki çocuğumu okutuyorum. Benim üstüme iftira atmayın. Allah görüyor, iyiyi kötüyü” diye konuştu.

"BENİ VALİ BİLE TANIYOR"

Vatandaşların tepkisi üzerine caddeden ayrılan S.K, bir binanın bahçesine oturdu.

Vatandaşlar burada da tepki gösterince S.K, “Abi benimle uğraşmayın gidin. Bakın ayağıma, neyine bakacaksınız. Canım yanıyor, benimle uğraşmayın. Allah’ınızdan bulun. Ben kimseyi kandırmıyorum. Benim ayaklarım yara, dikişlerim patlamış.” dedi.

"3 YILDIR BURALARDA"

Tepki gösteren vatandaşlardan Şahin Güzel, “Ben bu şahsı yaklaşık 3 yıldır tanıyorum. Ayaklarına takma bir şey takıyordur büyük ihtimal. Çünkü 3 seneden beri yaraları aynı yerde ve düzelmiş bir şekilde kendisini bugün gördüm. Her gördüğümde yamuk yumuk yürüyordu. Ama ‘zabıta geliyor’ deyince, paralarını alıp avucuna koydu, hızlı şekilde yürümeye başladı. Gerçek rahatsızlığı olan bir kişi hızlı şekilde gider mi, kaçtı gitti” şeklinde konuştu.

EURO BİLE ÇIKTI

Öte yandan S.K.'nın saydığı kağıt paralar içinde lira ve yabancı paralarla birlikte 100 euro olduğu da görüldü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerince hakkında birçok kez işlem yapılan S.K’nın ayakları için tedaviyi kabul etmediği ve dilenmeye devam ettiği öğrenildi.

Bu arada S.K’nın durumunun dilencilik yapmak isteyenler için örnek teşkil ettiği ve bu şekilde ayaklarını yapmak için çalışanların olduğu ileri sürüldü.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince hakkında işlem yapılan S.K'ya Kabahatler Kanunu'na göre 187 TL cezası kesildi.