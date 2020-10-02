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    Antalya'da, Düden Şelalesi'ndeki yasağa uymayan gençler

    Dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nde kayalıklardan suya atlamak tehlikeli ve yasak olmasına rağmen bazı ziyaretçiler uyarılara kulak asmıyor.
    • DHA
    • 02.10.2020 - 21:09
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    Antalya'da, Düden Şelalesi'ndeki yasağa uymayan gençler

    Turizm kenti Antalya'nın doğa harikası şelaleleri arasında yeralan Düden Şelalesi, hergün binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

    Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde olan Düden Şelalesi'ne kayaların ve gezi yollarından suya atlamanın yasak olmasına rağmen, bazı ziyaretçiler bu uyarılara kulak asmıyor.

    Antalya'da, Düden Şelalesi'ndeki yasağa rağmen suya atlıyorlar VİDEO

    ONLAR ATLADI, TURİSTLER İZLEDİ

    Arkadaşları ile Düden Şelalesi'ne gelen bir genç, şelaleyi gezen turistlerin şaşkın bakışlar arasında suya atladı.

    Bazı turistler hem suya atlamanın tehlikeli ve yasak yazan tabelayı hem de suya atlayan genci anbean görüntüledi, şaşkınlıklarını dile getirdikleri konuşmaları da kamera kayıtlarına yansıdı.

    Antalya da, Düden Şelalesi ndeki yasağa uymayan gençler #1

    Antalya da, Düden Şelalesi ndeki yasağa uymayan gençler #2

    Antalya da, Düden Şelalesi ndeki yasağa uymayan gençler #3

    Antalya da, Düden Şelalesi ndeki yasağa uymayan gençler #4

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