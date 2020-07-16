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    Antalya'da evini cephaneliğe çevirdi

    Alanya'da polisin baskın düzenlediği evden 140 adet av tüfeği çıktı. Polis, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
    • İHA
    • 16.07.2020 - 17:40
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    Antalya'da evini cephaneliğe çevirdi

    Antalya’nın Alanya ilçesinde polis, şüphe üzerine bir eve operasyon düzenledi.

    Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gece 00:30 saatlerinde Kadıpaşa Mahallesi'ndeki evine çok sayıda koli taşıdığı görülen şüpheliyi takibe aldı.

    Şüphe üzerine, kolileri taşıdığı görülen 36 yaşındaki A.Ç.'nin adresine baskın düzenlendi.

    Alanya’da bir evde 140 adet av tüfeği ele geçirildi ViDEO

    140 AV TÜFEĞİ ÇIKTI

    Baskında koliler içerisinde 140 adet taşıma izni olmadığı tespit edilen av tüfeği ele geçirilirken, şüpheli A.Ç. ise gözaltına alındı.

    Polis merkezine getirilen A.Ç., buradaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.

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