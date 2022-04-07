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    Antalya’da genç turizmci girdiği miyom ameliyatından çıkamadı

    Turizm sektöründe çalışan 33 yaşındaki genç kadın, girdiği miyom ameliyatında, iddiaya göre beynine pıhtı atması sonucu yaşamını yitirdi. Genç kadın, gözyaşları arasında toprağa verildi.
    • DHA
    • 07.04.2022 - 15:29
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 15:55
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    Antalya’da genç turizmci girdiği miyom ameliyatından çıkamadı

    Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde yönetici olarak çalışan Gülşah Gizem Angı (33), 30 dakikalık miyom ameliyatı nedeniyle önceki gün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yattı.

    Burada saat 13.00'te ameliyata alınan genç kız, operasyon sırasında aniden fenalaştı.

    Yaklaşık 5 saat ameliyatta kalan Angı, iddiaya göre beynine pıhtı atması nedeniyle hayatını kaybetti.

    Babası, kızının tabutunu bırakmadı

    Ailenin savcılığa müracaatı üzerine Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından morgdan alınan Gülşah Gizem Angı'nın cenazesi, Meydankavağı Mahallesi'ndeki Türbeli Mezarlığı'na getirildi.

    Gülşah Gizem Angı, burada kalınan cenaze namazının ardından sevenlerinin omzunda son yolculuğuna uğurlanırken, annesi Vicdan Angı yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi.

    Baba Ayhan Angı ise kızının tabutunu mezarlığa kadar hiç bırakmadı.

    Antalya’da genç turizmci girdiği miyom ameliyatından çıkamadı #1

    ABD’de staj gördü

    Gülşah Gizem Angı'nın Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Kalite Yönetimi'ni bitirdiği, ABD'de staj görmesinin ardından 5 yıldızlı bir otelde yönetici olarak işe başladığı belirtildi.

    Antalya’da genç turizmci girdiği miyom ameliyatından çıkamadı #2

    Antalya’da genç turizmci girdiği miyom ameliyatından çıkamadı #3

    Antalya’da genç turizmci girdiği miyom ameliyatından çıkamadı #4

    Antalya’da genç turizmci girdiği miyom ameliyatından çıkamadı #5

    Antalya’da genç turizmci girdiği miyom ameliyatından çıkamadı #6


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