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    Antalya’da gençlerin driftli asker eğlencesi

    Antalya'da koronavirüs uyarılarına rağmen maskesiz mesafesiz asker eğlenceleri devam ederken,gençlerin mahalleliyi rahatsız eden drift gösterisi büyük tepki çekti.
    • İHA
    • 26.12.2020 - 22:26
    • Güncelleme : 26.12.2020 - 23:36
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    Antalya’da gençlerin driftli asker eğlencesi

    İçişleri Bakanlığınca bu tedbirler kapsamında dün akşamdan başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında da bu ihlaller devam etti. Çoğunlukla bu ihlali asker, düğün ve yılbaşı kutlamalarının oluşturduğu görüldü.

    Kısıtlamaları hiçe sayan gençler dün yine kentin farklı noktalarında bir araya gelerek asker olmak üzere çeşitli eğlenceler düzenledi. Muratpaşa ilçesinde, Etiler ve Kızılarık, Kepez ilçesinde Duraliler Mahallesi’nde yasaklar ihlal edildi.

    Antalya’da gençlerin driftli asker eğlencesi-Video

    Antalya’da gençlerin driftli asker eğlencesi #1

    KONVOY VE DRİFT YAPTILAR

    Meşaleli, müzikli asker eğlencesi düzenleyen gençler, sosyal mesafe ve maske kuralını da ihlal etti. Konvoy bile yapan gençlerden bazıları, eğlence yapılan yerin etrafında drift yaptı.

    Antalya’da gençlerin driftli asker eğlencesi #2

    MAHALLELİ ŞİKAYETÇİ OLDU

    Eğlence olmayan yerde drift yapmaya devam eden gençlerin gürültüsü de mahallelinin büyük tepkisi çekti. 3 mahallede de sürekli drift yapıldığını belirten mahalleli hem o anları kaydetti, hem de denetim yapılmasını istedi.

    Bir grup ise otogar yakınında araçlarından inip hareketli müzik eşliğinde eğlendi.

    Antalya’da gençlerin driftli asker eğlencesi #3

    Antalya’da gençlerin driftli asker eğlencesi #4

    Antalya’da gençlerin driftli asker eğlencesi #5

    Antalya’da gençlerin driftli asker eğlencesi #6

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