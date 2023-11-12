DHA
Yurdun dört bir yanında yaşanan şiddetli yağış ve rüzgar yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Bu kez Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.
Deniz üzerinde hortum oluştu
Turistlerin uğrak noktası olarak bilinen Lara Plajları bölgesinde öğle saatlerinde deniz üzerinde hortum oluştu.
Büyük bir alanda girdap şeklinde deniz üzerinden gelen hortum, sahile doğru ilerledi.
İnsanlar panik halinde kaçıştı
Denizde olan vatandaşlar panik halinde karaya koştu.
Sahilde olan insanlar, panik halinde sağa sola kaçışırken deniz şemsiyeleri ve şezlongların havada uçuştuğu görüldü.
O anlar kamerada
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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