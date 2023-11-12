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Antalya'da hortum: Tatilciler neye uğradığını şaşırdı

Antalya'da hortum: Tatilciler neye uğradığını şaşırdı Lara Plajı'nda deniz üzerinde çıkan hortum, korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Denize giren ve güneşlenen tatilcilerin panik halinde kaçıştığı görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.