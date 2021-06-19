Antalya’da ilanla cilt bakımı yaptırdı, iyileşmesi 8 ay sürdü

Sosyal medyadan gördüğü ilanı sonrası cilt toparlama işlemi için gittiği güzellik salonunda yüzünde yanıklar oluşup lekeler kalan iş kadını yanıklarından yüzde 60 oranında kurtuldu.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki 1 çocuk annesi Aslı İlhan, 8 ay önce sosyal medya sayfasından bir güzellik salonu sayfasının reklamını gördü.

Bu sayfadaki fotoğrafları inceleyen ve reklama aldanan genç kadın, cilt toparlama operasyonu yaptırmak için bu salonlardan birinin yolunu tuttu.

Burada iddiaya göre, salon sahibi sevgilisiyle tartışırken yanlış bir işlem yaptı ve İlhan’ın yüzünde yanıklar oluştu, su toplamaları meydana geldi.

İlhan’ın yüzünün iyileşmesi için 1.5 aylık bir süreç başladı.

10 BİN LİRA HARCADI

Fakat yüzünde iyileşme olmadığını gören İlhan, daha sonra tavsiye üzerine başka bir salona gitti. Burada da diğer yerden kalan lekeler için tedavi yapıldı.

Genç kadının yüzü, bu sefer daha da kötü hale geldi.

İki salondan da mağduriyet yaşayan İlhan, güzelleşmek için gittiği salonda yüzü daha kötü hale gelince verdiği ücretlerin geri ödenmesini istedi.

Salonlara 8 bin lira harcayan Aslı İlhan, serumlar ve ilaçlar içinde ekstra dışarıya 2 bin lira ödedi.

YÜZÜNÜN ESKİ HALİNE DÖNMESİ 8 AY SÜRDÜ

Toplamda 10 bin lira ödeme yapmasına rağmen ücretin karşılığını alamayan ve güzelliğini de kaybeden genç kadın, yüzünün eski haline gelmesi için 8 ay çaba sarf etti.

8’nci ayın sonunda artık aynalarla barıştığını söyleyen Aslı İlhan, sağlık merkezinde dermapen ve kolajen uygulamalarının yaptırmasının yanı sıra evde de aldığı kremleri kullandığını belirtti.

İlhan, güneş kremi sürmeden dışarıya çıkmadığının altını çizdi.

“BİRÇOK İŞLEM YAPTIRDIM, KENDİMDE UYGULUYORUM”

Yüzünün tam olarak düzelmediğini söyleyen Aslı İlhan, “Yüzüm henüz düzelmedi. Şu anda fondöten ve kapatıcı kullandığım için belli olmuyor ama bir miktar daha var. Olayı yaşayalı yaklaşık 8 ay oldu. Birçok işlem yaptırdım, kendim de uyguluyorum. Bu kadar düzeltebildik, inşallah daha da düzelteceğim. İlk olay olduğunda hastane raporunda doktorun söylediği 9 ay kadar bir süreydi. Bütün kadınlar da biliyorlar, bu tarz işlemlerde leke kolay kolay geçmiyor. Uzun bir süreç gerekiyor bunun için.” dedi.

“HASTANE ORTAMINI TERCİH EDİYORUM”

Artık hastane ortamını tercih ettiğini söyleyen İlhan, “Öncelikle artık hastane ortamını tercih ediyorum. 2 salondan sonra sosyal medyaya güvenmemeye başladım. Takipçi sayıları çok diye gitmiştim. Şu anda yaz mevsimindeyiz, güneş kremi olmadan kesinlikle dışarıya çıkmamak gerekiyor. Benimki sorunlu bir cilt haline geldi. Daha önce ben de sivilce bile yoktu. Sivilceler olmaya başladı. Lekeler çok derin olduğu için güneş kremi, nemlendirici, ekstra lekeler için bir sürü ürün kullanıyorum.” diye konuştu.

“CİLT BAKIM MERKEZLERİ GÖRÜP KANMAMAK ÇOK ZOR BİR ŞEY”

Cilt bakım merkezlerine gitmeden araştırma yapmak gerektiğini söyleyen İlhan, “Sosyal medyada cilt bakım merkezleri görüp kanmamak çok zor bir şey. İnsan bir anda büyüsüne kapılıyor. Ben gittiğimde hiçbir sorunum yoktu. Bu şekilde gittim, o acıları çektim, maddi zararlara uğradım. Tabi ki araştırmak gerekiyormuş ben araştırmadan gitmiştim bu artık hastane ortamlarında da yapılabiliyormuş, bu olaylardan sonra öğrendim.” şeklinde konuştu.

“AYNALARLA BARIŞTIM”

Artık aynalarla barıştığını söyleyen Aslı İlhan, “Şükürler olsun aynalarla barıştım. Acılarım azaldı. İlk başta çok ağrılar, sancılar geçirdim, ilaçlar kullandım. Çok şükür geçti atlattım. İnşallah benim yaşadıklarımı başkaları yaşamaz.” ifadelerini kullandı.