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    Antalya'da indirimli fiyatlar, koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutturdu

    Bir züccaciye mağazasındaki indirimli satışlar, onlarca kişiye koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutturdu. O anları görüntüleyen bir çevre sakini ise şaşkınlığını gizleyemedi.
    • DHA
    • 26.09.2020 - 14:56
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    Antalya'da indirimli fiyatlar, koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutturdu

    Antalya Kepez ilçesinin Ünsal Mahallesi'ndeki bir züccaciye mağazası, 'Ne alırsan 6 lira' adı altında kampanya başlattı.

    İndirimli satışı duyan mahalleli ve çevre mahallelerden gelenler mağaza önünde beklemeye başladı.

    MAĞAZA AÇILINCA İÇERİ KOŞTULAR

    Uzmanların, koronavirüs tedbirleri kapsamında "Hijyen, maske ve sosyal mesafe'yi koruyun" uyarılarını dikkate almayan çoğunluğu maskeli kalabalık, sosyal mesafeye de uymayıp, mağaza açılınca içeri koştu.

    O anlar çevre sakinlerinin cep telefonu kameralarına yansırken, görüntüyü çeken kişinin, "Allah, Allah" sözleri dikkat çekti.

    Antalya'da indirimli fiyatlar, koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutturdu VİDEO

    POLİS UYARI YAPTI

    Mahallelinin ihbarı üzerine mağazaya polis geldi. Ekip mağaza yöneticilerini ve müşterileri sosyal mesafe ve koronavirüs kuralları konusunda uyardı.

    Antalya da indirimli fiyatlar, koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutturdu #1

    Antalya da indirimli fiyatlar, koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutturdu #2

    Antalya da indirimli fiyatlar, koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutturdu #3

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