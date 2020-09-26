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Antalya'da indirimli fiyatlar, koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutturdu

Antalya'da indirimli fiyatlar, koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutturdu

Bir züccaciye mağazasındaki indirimli satışlar, onlarca kişiye koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutturdu. O anları görüntüleyen bir çevre sakini ise şaşkınlığını gizleyemedi.