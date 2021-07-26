Antalya'da intihar etmek için çatıya çıkan şahıs kontrol altına alındı

Muratpaşa ilçesinde alkollü şahıs intihar etmek için apartman çatısına çıktı. Polis ekiplerinin 7 saatlik uğraşı sonucunda indirilerek polis merkezine götürüldü.

Polisi alarma geçiren olay, saat 14.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, eşinden 7 ay önce boşanan bir çocuk babası Mehmet D. bunalıma girerek çatıya çıktı.

ELİNDEKİ BIÇAKLA KENDİSİNE ZARAR VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekipleri ve çevredekileri binaya yanaştırmayan Mehmet D., çatıdan kendisini aşağıya sarkıtarak yürekleri ağza getirdi. Alkol de alan Mehmet D., zaman zaman elindeki bıçakla kendisine zarar verdi.

Mehmet D.’yi polis ekipleri ve komşusu olan bir kadın uzun süre cep telefonundan görüşerek ikna etmeye çalışsa da bir türlü başarılı olamadı. Tüm bu olan bitenleri ise evlerindeki vatandaşlar pencere ve balkonlarından meraklı gözlerle izledi. Sokakta toplanan bazı vatandaşlar da cep telefonuyla kaydettikleri intihara teşebbüs olayını sosyal medya hesabından yayınladı.

ÇATIYA BOMBA KOYDUĞUNU SÖYLEDİ

Polis apartmanın etrafını güvenlik şeridiyle çevirirken, Mehmet D. binaya girmek isteyenlere tepki gösterdi. Binanın çatısına bomba koyduğunu söyleyen Mehmet D., bu sırada binaya girmeye çalışan sucuya seslenerek girmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Neye uğradığını şaşıran sucu, binadan uzaklaştı. Saatlerce polisi uğraştıran Mehmet D.’yi polis ekipleri ikna edebilmek için çatıya çıktı. Çatı katının kapısını kilitleyen Mehmet D. ile ekipler kapı ardından uzun süre konuştu. Yine ikna olmayan Mehmet D., polis ekiplerinin kapıyı kırmasının ardından saat 21.00 sıralarında çatıdan indirildi.

Mehmet D., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.



